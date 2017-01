Bedrijvigheid industrie China stabiliseert

PEKING (AFN/BLOOMBERG) - De bedrijvigheid in de Chinese industrie is in de laatste maand van 2016 gestabiliseerd in de buurt van het het hoogste niveau sinds 2012. Dat meldde de Chinese overheid zondag op basis van haar eigen inkoopmanagersindex.

De index die de bedrijvigheid meet, noteerde in december een stand van 51,4, tegen 51,7 een maand eerder. Een stand hoger dan 50 wijst op groei, daaronder op krimp. Economen rekenden in doorsnee op een score van 51,5. Een overheidsgraadmeter die de activiteit in de Chinese dienstensector meet, kwam uit op een stand van 54,5, tegen 54,7 in november.

Later deze week publiceren ook onderzoeksbureaus Caixin en Markit nog hun eigen inkoopmanagersindexen voor de industrie en dienstensector in China. De cijfers van de overheid richten zich meer op de grote Chinese staatsbedrijven, terwijl Caixin en Markit zich meer richten op kleinere private ondernemingen.

