Wall Street begint dinsdag aan 2017

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York blijven maandag vanwege nieuwjaar gesloten. De handel op Wall Street wordt dinsdag weer hervat. Beleggers krijgen in de eerste verkorte handelsweek van het nieuwe jaar wel de nodige economische cijfers te verwerken.

Het maandelijkse rapport over de Amerikaanse arbeidsmarkt op vrijdag lijkt daarbij het belangrijkste agendapunt. Het rapport is vooral interessant omdat de Federal Reserve bij het bepalen van zijn monetaire beleid altijd sterk let op de ontwikkeling van de werkgelegenheid. De Amerikaanse koepel van centrale banken schroefde afgelopen maand de rente in de VS voor het eerst in een jaar licht op.

De aandelenbeurzen in New York sloten de laatste sessie van 2016 vrijdag licht in de min. Daarmee eindigen de graadmeters een uitgesproken positief beursjaar enigszins in mineur. De Dow-Jonesindex verloor uiteindelijk 0,3 procent, om het jaar af te sluiten op 19.762,60 punten. De leidende index won in 2016 ruim 13 procent en beweegt al weken in de buurt van de historische mijlpaal van 20.000 punten.

De S&P 500 verloor vrijdag 0,5 procent naar 2238,83 punten. De brede index eindigde het jaar daarmee met een winst van 9,5 procent. De Nasdaq leverde 0,9 procent in en kwam daarmee op 5383,12 punten. In heel 2016 ging de technologiegraadmeter 7,5 procent omhoog.

Deel dit artikel via: