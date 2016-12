Britse economie groeit sterker dan gedacht

Op basis van die nieuwe formule is de loonruimte voor 2017 5,7%. Van der Velden: „Dat betekent niet dat alle salarissen met 5,7% omhoog kunnen. Het kan ook in de vorm van arbeidstijdverkorting of verbetering van pensioenregeling.”

Er is veel ruimte voor loonsverhoging en dan zou de koopkracht van de consumenten omhoog gaan. De resultaten worden beter en dat rechtvaardigd een loonsverhoging. De laatste jaren hebben de consumenten koopkracht ingeleverd. De loonsverhoging zou de economie een impuls kunnen geven. Ook werkt dit de gewenste inflatie in de hand.Dat blijkt uit een onderzoek van De Burcht, het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging, dat vandaag is gepubliceerd.