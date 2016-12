'Dow houdt 20.000 punten in vizier'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York openen woensdag naar verwachting licht in de plus. Daarmee zou de Dow-Jonesindex opnieuw dicht in de buurt van historische mijlpaal van 20.000 punten komen, die dinsdag weer net niet werd bereikt. Veel nieuws om de handel te stuwen is er niet tijdens de traditioneel bijzonder rustige handelssessies in de laatste week van het jaar.

Voorbeurs stonden onder meer technologiebedrijven in de aandacht. Zo leek chipmaker Nvidia opnieuw op weg naar een positieve dag. Dat bedrijf won dit jaar al ruim 250 procent aan beurswaarde. Ook branchegenoot Micron Technoloy, dat dit jaar 65 procent meer waard werd, was in trek in de handel voorbeurs.

Ook de luchtvaartsector kan mogelijk op enige aandacht rekenen. Delta Air Lines heeft een bestelling van achttien 787 Dreamliners bij vliegtuigbouwer Boeing geschrapt. De order voor de vliegtuigen van 4 miljard dollar per stuk was een erfenis van Northwest Airlines, waarmee Delta in 2008 fuseerde.

Walt Disney kwam woensdag nogmaals naar voren als de grote uitblinker op de Amerikaanse bioscoopmarkt in 2016. De totale opbrengsten van filmkaartjes in de VS stegen dit jaar tot en met tweede kerstdag met 2 procent, naar 11,3 miljard dollar. Disney was daarbij goed voor 2,8 miljard dollar en zes van de tien best bezochte films. Nummer twee Warner moest het doen met 1,9 miljard dollar.

De Dow Jones kwam dinsdag tot 20 punten van de 20.000-puntengrens, waar de index van dertig hoofdfondsen nu al enige weken mee flirt. Hoewel reikhalzend wordt uitgekeken naar moment dat de toonaangevende graadmeter de mijlpaal haalt, moet het daadwerkelijke belang niet worden overschat. Ook bij een stand net onder 20.000 punten is sprake van een zeer goed jaar voor de aandelenmarkt, waarin de Dow bijna 15 procent won.

De Dow eindigde dinsdag met een plus van 0,1 procent op 19.945,04 punten. De S&P 500 steeg 0,2 procent naar 2268,88 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq klom 0,5 procent naar 5487,44 punten.

