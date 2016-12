Wall Street kabbelt richting slotbel

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse beurzen schommelden donderdag in het laatste halfuur van de handel tussen kleine plussen en minnen. Beleggers moesten het, na de rode koersenborden van een dag eerder, wederom doen met een lege agenda. Net als in Europa eerder op de dag stonden ook in New York de financiële aandelen onder druk.

De Dow-Jonesindex stond omstreeks 21.30 uur (Nederlandse tijd) een fractie lager op 19.825 punten. De brede S&P 500 stond ook nagenoeg vlak op 2249 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq leverde 0,2 procent in op 5428 punten.

De banken JPMorgan en Goldman Sachs voerden de lijst met verliezers in de Dow aan met minnen tot 1 procent. Ook American Express deed met een verlies van 0,6 procent een stapje terug.

Fortress Biotech

Bij de overige bedrijven maakte Fortress Biotech een flinke sprong. Het bedrijf steeg bijna 22 procent nadat het een doorbraak meldde bij een medicijn tegen kanker. Branchegenoot Cempra daarentegen verloor bijna 60 procent van zijn waarde. Toezichthouder FDA keurde een middel tegen longontsteking van het concern af.

CBS ging 0,2 procent omhoog. De televisiezender heeft een claim van 750 miljoen dollar aan zijn broek hangen van de broer van het in 1996 vermoorde schoonheidskoninginnetje JonBenet Ramsey, die destijds zes jaar oud was. In een documentaire over de moord werd broer Burke als dader aangewezen. De broer spreekt van laster en stapte naar de rechter.

Sears Holding

Warenhuisketen Sears Holdings was in trek na het binnenhalen van een aanvullend krediet van 200 miljoen dollar, dat kan oplopen tot 500 miljoen dollar. De noodlijdende retailer dikte ruim 8 procent aan.

Nvidia maakte zich op voor een tweede op rij met verlies, maar de chipmaker boog de min laat in de handelssessie om in een plus van 1 procent. Short-seller Citron Research voorspelde een koersval voor het aandeel. Nvidia's rivaal AMD dikte na een openingsverlies 0,2 procent aan.

Handelstekort

Voorbeurs bleek verder uit een eerste schatting dat het handelstekort van de VS in november onverwacht is opgelopen. De export van 's werelds grootste economie kromp met 1 procent, terwijl de import met ruim 1 procent steeg.

De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,6 procent tot 53,73 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper tot 56,14 dollar per vat. De euro was 1,0486 dollar waard, tegen 1,0481 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.

