Oprichters Postcode Loterij geven aandelen weg

AMSTERDAM (AFN) - Het bedrijf achter de Nationale Postcode Loterij, Novamedia, is volledig eigendom van een stichting geworden. Medeoprichters Boudewijn Poelmann en zijn vrouw Annemiek Hoogenboom hebben hun aandelen weggegeven.

,,Mijn vrouw en ik wilden iets achterlaten en dat is deze onderneming geworden'', zegt Poelmann in een vrijdag gepubliceerd interview met Het Financieele Dagblad. ,,Ook na ons verscheiden van deze aardbol mag die niet in verkeerde handen vallen. Daarom hebben we het praktisch onmogelijk gemaakt dat ooit nog een aandeel wordt verkocht.''

Eerder heeft de stichting al de andere aandeelhouders uitgekocht. Poelmanns belang van bijna 19 procent heeft een geschatte waarde van 30 tot 55 miljoen euro, maar kost de stichting niets. Het oprichtersechtpaar houdt wel recht op het dividend van circa 1 miljoen euro per jaar over de aandelen en schenkt dat bedrag aan hun goededoelenfonds, Stichting De Boomgaard.

