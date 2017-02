Industrie China groeit stabiel

PEKING (AFN) - De bedrijvigheid in de Chinese industrie heeft in januari een vrijwel vergelijkbare groei laten zien als in december. Ook in de dienstensector van het land was een stabiele groei te zien. Dat maakte de Chinese overheid woensdag bekend op basis van haar inkoopmanagersindices.

De index voor de Chinese industrie kwam uit op een stand van 51,3, tegen 51,4 een maand eerder. Hier werd door economen gemiddeld op een niveau van 51,2 gerekend. Een stand van 50 of meer wijst op groei, daaronder op krimp. Het is de zesde maand op rij dat de index voor de industrie nu boven die scheidslijn staat.

De graadmeter voor de dienstensector in China ging naar 54,6, van 54,5 in december.

