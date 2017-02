'Beurs Amsterdam opent met winst'

AMSTERDAM (AFN) - De beurs in Amsterdam opent woensdag waarschijnlijk met winst, na de verliezen eerder deze week. KPN staat in de schijnwerpers na bekendmaking van cijfers. Verder komen er wat macro-economische gegevens en neemt de Federal Reserve een rentebesluit.

KPN heeft in het vierde kwartaal de onderliggende resultaten weten te verbeteren, ondanks een verder dalende omzet. Het telecombedrijf moest het opnieuw hebben van de consument, die meer diensten afnam tegen hogere prijzen. Dat compenseerde deels de aanhoudende daling van de opbrengsten bij de zakelijke tak.

Ook Telegraaf Media Groep (TMG) staat in de belangstelling. Talpa, het bedrijf van John de Mol, heeft inzage in de boeken gekregen van TMG. Grootaandeelhouder De Mol liet vorige week weten TMG over te willen nemen, nadat het Vlaamse Mediahuis eerder al het voornemen voor een bod op tafel had gelegd.

In Frankfurt mag Siemens op aandacht rekenen. Het Duitse technologieconcern verhoogde zijn winstverwachting voor het gehele jaar, mede dankzij meer winst bij de activiteiten op het gebied van gezondheidszorg. Siemens is in dat opzicht branchegenoot van Philips.

Marktonderzoeker Markit komt met cijfers over de industrie in onder meer Duitsland, de eurozone en de VS. Daarnaast meldt loonstrookverwerker ADP zijn inschatting van de banengroei in de VS, in aanloop naar het officiële Amerikaanse banencijfer op vrijdag.

De Fed houdt naar alle waarschijnlijkheid het monetaire beleid onveranderd, na de renteverhoging van december. Mogelijk kan wel meer duidelijk worden over het toekomstige beleid van de Fed.

De AEX-index sloot dinsdag met een verlies van 0,6 procent op 476,71 punten. De MidKap zakte 0,2 procent naar 690,37 punten. De graadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 1,3 procent. De Dow-Jonesindex eindigde met een verlies van 0,5 procent op 19.864,09 punten. De S&P 500 zakte 0,1 procent. Technologiegraadmeter Nasdaq eindigde nagenoeg onveranderd.

De euro was voorbeurs 1,0780 dollar waard, tegen 1,0795 dollar bij het Europese slot een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie noteerde 0,1 procent lager op 52,74 dollar. Brent zakte 0,2 procent tot 55,45 dollar per vat.

