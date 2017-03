Afname aantal werkloze Duitsers

NEURENBERG (AFN) - Het aantal werklozen in Duitsland is in februari verder gedaald. Dat blijkt uit cijfers die het Duitse federale arbeidsbureau woensdag publiceerde.

Het aantal werklozen zakte met 14.000 naar 2,59 miljoen in vergelijking met een maand eerder. In het oosten van Duitsland daalde het aantal werklozen met 6000, in het westen met 8000. De cijfers zijn aangepast voor seizoenseffecten.

Het werkloosheidspercentage in de grootste economie van Europa bleef ongewijzigd op het historisch lage niveau van 5,9 procent.

