'Opgaande lijn in resultaten Shell'

AMSTERDAM (AFN) - De resultaten van olie- en gasconcern Shell laten een opgaande lijn zien, geholpen door de aantrekkende olieprijzen en kostenbesparingen. Naar verwachting van analisten heeft Shell in het eerste kwartaal een beduidend hogere winst behaald dan in de voorgaande periode en een jaar eerder. Shell brengt donderdag voorbeurs cijfers naar buiten.

Volgens een consensus opgesteld door Bloomberg komt de winst op basis van actuele geschatte voorraadkosten (ccs) en exclusief eenmalige posten uit op ruim 3 miljard dollar. Dat resultaat, maatgevend op de financiƫle markten, was in het vierde kwartaal van vorig jaar 1,8 miljard dollar en in het eerste kwartaal van 2016 nog 1,6 miljard dollar.

Shell is bezig voor 30 miljard dollar aan bezittingen af te stoten om de schuld omlaag te brengen. In de afgelopen tijd verkocht het Brits-Nederlandse bedrijf een reeks activiteiten, waaronder Canadese teerzandprojecten, bezittingen in de Noordzee en het Verre Oosten en zijn belang in Vivo Energy. Analisten denken dat de schuld is afgenomen naar iets meer dan 68 miljard dollar, van 73,3 miljard dollar in het vierde kwartaal.

Kredietbeoordelaar Standard & Poor's (S&P) liet in februari weten de prognoses voor Shell te verhogen, naar aanleiding van de stappen die het bedrijf zet om zijn kosten in balans te brengen en de aantrekkende oliemarkt. De outlook voor de kredietwaardering bij S&P ging van stabiel naar positief.

Deel dit artikel via: