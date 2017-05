Wall Street sluit verdeeld

NEW YORK (AFN) - De aandelenmarkten in New York lieten maandag een gemengd beeld zien. Vooral techbedrijven waren in trek. Beleggers reageerden verder opgelucht over het bereikte akkoord over de overheidsbegroting van de Verenigde Staten. Daarmee heeft het Amerikaanse Congres kunnen voorkomen dat de geldkraan voor de federale overheid wordt dichtgedraaid en allerlei overheidsinstanties de deuren moeten sluiten.

De Dow-Jonesindex sloot 0,1 procent lager op 20.913,46 punten. De bredere S&P 500 steeg 0,2 procent tot 2388,33 punten en technologiegraadmeter Nasdaq, met daarin onder meer Apple, eindigde 0,7 procent hoger op een recordslot van 6091,60 punten.

Apple was met een plus van 2 procent tevens de sterkste stijger in de Dow. De iPhone-maker geeft dinsdag een kijkje in de boeken en de verwachtingen daarover zijn hooggespannen.

Twitter

Het aandeel Twitter was ook een opvallende stijger, met een plus van ruim 6 procent, vanwege nieuws over een deal met Bloomberg. Het socialmediabedrijf wil samen met het financiële persbureau 24 uur per dag live televisie gaan maken.

Televisiebedrijf Tribune Media werd eveneens 6 procent meer waard. Volgens zakenkrant Financial Times praat 21st Century Fox (min 0,5 procent) met investeerder Blackstone over een gezamenlijk bod op de branchegenoot.

Federal Reserve

Wall Street kreeg, terwijl de Europese beurzen wegens de Dag van de Arbeid gesloten bleven, ook enkele tegenvallende economische cijfers te verwerken. Onder meer een nieuw indexcijfer over de industrie en een update over de consumentenuitgaven kwamen iets lager uit dan analisten hadden voorzien.

Er was verder aandacht voor financiële fondsen vanwege opmerkingen van Donald Trump. In een interview herhaalde de president nogmaals dat hij wetgeving overweegt die grote banken moet opsplitsen in een nutsdeel voor consumenten en een zakelijk deel. Bankaandelen lieten hierdoor kort een klein dipje zien, maar uiteindelijk werden beleggers niet heel ongerust.

De euro werd voor 1,0899 dollar verhandeld, tegen 1,0897 dollar bij het Europese slot op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,2 procent tot 48,76 dollar. Brent stond ook 1,2 procent lager, op 51,43 dollar per vat.

