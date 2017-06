Tractorbouwer Deere koopt Duitse machinemaker

MOLINE (AFN) - De Amerikaanse fabrikant van landbouwmachines Deere lijft de Duitse machinemaker Wirtgen Group in. De Amerikanen betalen bijna 4,4 miljard euro voor het bedrijf, dat ook in Nederland actief is.

Wirtgen is met name gespecialiseerd in machines die gebruikt worden voor de aanleg van wegen. Ook maken veel mijnbouwbedrijven gebruik van machines van de onderneming. Wirtgen was in 2016 goed voor een omzet van 2,5 miljard euro. De omzet van Deere viel bijna tien keer hoger uit.

Bekende merken onder de paraplu van Wirtgen zijn Vögele, Hamm, Kleemann en Benninghoven.

