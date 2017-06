Wall Street verwerkt sterk banencijfer

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York openen donderdag naar verwachting licht hoger. Beleggers verwerken onder meer een cijfer over de banenmarkt van salarisstrookverwerker ADP. Verder wordt gereageerd op het besluit van PPG Industries om een overname van het Nederlandse AkzoNobel voorlopig niet door te zetten.

ADP meldde dat er in mei 253.000 nieuwe banen bij zijn gekomen. Dat was flink meer dan waar gemiddeld op werd gerekend. Dat cijfer van loonstrookverwerker is een belangrijke voorbode op het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid dat vrijdag naar buiten komt. Verder waren er nog cijfers over de wekelijkse WW-aanvragen.

PPG liet weten voorlopig geen bod op AkzoNobel in te dienen. Daarmee staan de Amerikanen voor zeker zes maanden aan de zijlijn. Het bedrijf zag zijn voorstellen resoluut worden afgewezen door Akzo. Een vijandig bod zag PPG nu niet zitten.

Deere

Bij de overige bedrijven kan onder meer tractorbouwer Deere op aandacht rekenen. Het concern maakte bekend bijna 4,4 miljard euro neer te tellen voor de Duitse machinebouwer Wirtgen.

Enterprise kampte afgelopen kwartaal wederom met moeilijke marktomstandigheden, zo meldde het techbedrijf. De omzet zakte verder weg en er ging een nettoverlies in de boeken, waar een jaar eerder nog sprake was van winst.

Dow Jones

Telecombedrijf Verizon en kabelaar Charter Communications bewegen mogelijk op het nieuws dat Charter een overnamevoorstel van Verizon heeft afgewezen. Verder kan cyberbeveiligingsbedrijf Palo Alto Networks zich opmaken voor een koerssprongetje. De onderneming kwam met beter dan verwachte kwartaalresultaten. Ook cijfers van cloudbedrijf Box worden naar verwachting positief ontvangen.

Verder kwamen nog een handvol andere bedrijven met resultaten, waaronder de winkelketens Dollar General en Express en cameramaker Mobileye.

Woensdag zetten de Amerikaanse beursgraadmeters kleine stapjes terug. De Dow-Jonesindex sloot 0,1 procent lager op 21.008,65 punten. De bredere S&P 500 verloor ook 0,1 procent, op 2411,80 punten, en technologiegraadmeter Nasdaq speelde eveneens dat percentage kwijt, bij 6198,52 punten.

