Groei industrie VS trekt aan

NEW YORK (AFN) - De activiteit in de industrie van de Verenigde Staten is in mei iets aangetrokken ten opzichte van een maand eerder. Dat meldde onderzoeksbureau ISM donderdag.

De inkoopmanagersindex voor de Amerikaanse industrie steeg vorige maand van 54,8 naar 54,9. Economen voorspelden in doorsnee een stand van 54,7 voor de graadmeter, die bij een stand hoger dan 50 wijst op groei.

Maandag werd ook de vergelijkbare inkoopmanagersindex voor de Amerikaanse industrie van de Britse marktonderzoeker Markit gepubliceerd. Die ging in mei van 52,5 naar 52,7.

