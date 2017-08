DSM koploper in vlakke AEX

AMSTERDAM (AFN) - Het aandeel DSM was dinsdag in trek op het Damrak na publicatie van de halfjaarcijfers. GrandVision, dat ook met resultaten kwam, ging daarentegen hard onderuit. De Amsterdamse beurs zag de openingswinst verdampen. Ook de andere belangrijke Europese beursgraadmeters lieten beperkte koersuitslagen zien aan het begin van de nieuwe beursmaand.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel een fractie lager op 525,12 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 795,91 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen stegen tot 0,7 procent.

DSM was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 3,5 procent. Het speciaalchemiebedrijf verhoogde zijn winstverwachting voor 2017 na beter dan verwachte resultaten in het eerste halfjaar. Bierbrouwer Heineken behoorde tot de sterkste dalers met een min van 1 procent.

Unilever

Levensmiddelenconcern Unilever daalde 0,3 procent. Volgens de Britse nieuwszender Sky News willen investeringsmaatschappijen Blackstone en CVC Capital Partners gezamenlijk de margarinetak van Unilever overnemen. Ook andere investeerders hebben interesse in het onderdeel, dat Unilever in april in de etalage zette.

In de MidKap kelderde optiekbedrijf GrandVision ruim 8 procent na tegenvallende cijfers. Chiptoeleverancier ASMI volgde met een verlies van 2,6 procent na een adviesverlaging door Morgan Stanley. Technologiegroep TKH ging aan kop met een plus van 1 procent.

BP

BP won in Londen ruim 2 procent. De winst van het Britse olie- en gasconcern viel hoger uit dan verwacht. Ook de resultaten van het Britse hedgefonds Man Group (plus 5 procent) en vliegtuigmotorenbouwer Rolls-Royce (plus 7 procent) werden enthousiast ontvangen.

In Brussel zakte Solvay 0,3 procent, ondanks dat het Belgische chemiebedrijf zijn winstverwachting verhoogde. De Duitse chipmaker Infineon verloor 0,2 procent in Frankfurt na publicatie van de kwartaalcijfers.

De euro was 1,1812 dollar waard, tegen 1,1790 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,3 procent tot 50,33 dollar. Brentolie kostte ook 0,3 procent meer op 52,85 dollar per vat.

