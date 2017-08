Europese beurzen omhoog na bedrijfsresultaten

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen zijn dinsdag met winst de handel uitgegaan. Beleggers kregen resultaten van enkele grote Europese bedrijven te verwerken en die waren beter dan verwacht. Zo was in Amsterdam DSM erg in trek. GrandVision, dat ook met resultaten kwam, ging wel hard onderuit.

De AEX-index aan het Damrak sloot 0,4 procent in de plus op 527,48 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 801,24 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt wonnen tot 1,1 procent.

DSM kreeg er 5,6 procent bij en was daarmee met afstand de sterkste stijger onder de hoofdfondsen op Beursplein 5. Het speciaalchemiebedrijf verhoogde zijn winstverwachting voor 2017 na beter dan verwachte resultaten in het eerste halfjaar.

Optiekbedrijf GrandVision moest wegens tegenvallende cijfers in de MidKap 7,7 procent aan beurswaarde inleveren.

