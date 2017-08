'Volkswagen gebruikte geld verkeerd'

WOLFSBURG (AFN/RTR/BLOOMBERG) - Volkswagen (VW) heeft enkele jaren terug ten onrechte honderden miljoenen euro's geleend van de Europese Investeringsbank (EIB). Dat constateert het Europese anti-fraudebureau OLAF op basis van eigen onderzoek. Het Duitse autoconcern kreeg de financiering om er schonere auto's mee te maken, maar gebruikte het geld in plaats daarvan voor een dieselmotor waarmee ook werd gesjoemeld.

De onderzoekers hebben hun bevindingen overgedragen aan de Duitse justitie. De EIB, wat een EU-instelling is, laat weten van één lening van 400 miljoen euro niet te kunnen uitsluiten dat die mogelijk aan het dieselschandaal kan worden gelinkt. VW meent echter dat er niets aan de hand is en dat het geld wel op de juiste manier is besteed. Bovendien is de lening al terugbetaald.

Het autoconcern gaf in september 2015 toe met behulp van software vals te hebben gespeeld bij emissietesten. De Duitsers reserveerden al miljarden euro's voor de nasleep van het schandaal, maar er duiken de laatste tijd steeds weer nieuwe zaken op. Zo wordt VW sinds kort ook beschuldigd van betrokkenheid bij een groot Duits autokartel.

