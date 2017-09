'Wall Street verwerkt tegenvallend banencijfer'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York openen vrijdag naar verwachting in de plus. Beleggers kregen een teleurstellend banencijfer voor de kiezen en tijdens de handelsdag volgen nog cijfers over de industriële bedrijvigheid, de bouw en het consumentenvertrouwen. Met een lang weekend voor de deur vanwege Labor Day is het echter goed mogelijk dat er relatief weinig gehandeld wordt.

De banengroei zorgde voor een domper vlak voor de opening van de handelsdag. In augustus kwamen er in de Verenigde Staten minder banen bij dan verwacht. De cijfers over juli werden ook naar beneden bijgesteld.

Kwartaalcijfers waren er nauwelijks zo aan het einde van het cijferseizoen. Wel komen grote automakers met de verkopen over de maand augustus.

Lululemon

Sportmerk Lululemon kan waarschijnlijk ook op aandacht rekenen omdat dat bedrijf zijn verwachting voor het hele jaar opschroefde. Dat deed het Canadese bedrijf nadat het sterke verkoopcijfers bekend had gemaakt in het afgelopen kwartaal. De afgelopen periode had juist de ene na de andere concurrent te maken met een teruggang van de verkopen. Ook techbedrijf Palo Alto Networks kwam met winst- en omzetcijfers die beter waren dan verwacht.

Een primeur is er voor het nieuwe aandeel DowDuPont dat is ontstaan na het afronden van de fusie tussen chemiebedrijven Dow Chemical en DuPont. DuPont is een van de bedrijven die opgenomen is in de Dow-Jonesindex en DowDuPont neemt die plaats in.

Dow Jones

Verder kijken de Verenigde Staten veel naar orkaan Harvey waarvan de gevolgen nog altijd niet volledig zijn in te schatten. De Amerikaanse olie-industrie, waarvan het zwaar getroffen Texas het kloppende hart is, kan minder produceren. Ook elders is er veel schade. Volgens gouverneur Greg Abbott van Texas heeft die staat misschien wel veel meer dan 125 miljard dollar nodig van de Amerikaanse regering om er weer bovenop te komen.

De aandelenbeurzen in New York sloten donderdag op winst. De leidende Dow-Jonesindex ging de handelsdag 0,3 procent hoger uit op 21.952,35 punten. De brede S&P 500 ging 0,6 omhoog tot 2471,61 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq steeg 1 procent, naar 6428,66 punten.

