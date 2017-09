Refresco moet betalen voor gedrag topman

DEN HAAG (AFN) - Sap- en frisdrankbottelaar Refresco moet een vrouwelijke personeelsdirecteur die vorig jaar werd ontslagen, een schadevergoeding betalen omdat topman Hans Roelofs zich tijdens een gesprek intimiderend had gedragen. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag onlangs bepaald.

Roelofs wilde vorig jaar na een dienstverband van ruim vier maanden van de personeelsdirecteur af. Hem was via via ter ore gekomen dat zij op een feestje bedrijfsgeheimen zou hebben verklapt en zich beklaagd had over een vermeende ,,Bokito-cultuur'' in de top van de onderneming.

De vrouw maakte stiekem een geluidsopname van een gesprek dat zij met de bestuursvoorzitter had. De wijze waarop die haar bejegende, ging volgens het hof ,,de grenzen van goed werkgeverschap ver te buiten''. Met name het feit dat hij tijdens gesprek herhaaldelijk op tafel sloeg, maakte zijn gedrag volgens de rechters intimiderend.

Deel dit artikel via: