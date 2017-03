Weinig reuring op Europese beurzen

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beursgraadmeters schommelden donderdagochtend rond de slotstanden van de vorige dag. Beleggers verwerkten onder meer het bericht dat de inflatie in de eurozone vorige maand is gestegen naar 2 procent. Daarmee voldoet de stijging van het prijspeil voor het eerst in vier jaar aan de doelstelling van de Europese Centrale Bank (ECB).

De AEX stond omstreeks 11.40 uur 0,4 procent lager op 503,15 punten. De MidKap zakte 0,2 procent naar 731,40 punten. De graadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt stonden tot 0,1 procent in de plus.

De inflatie zit sinds eind vorig jaar duidelijk in de lift, na drie jaar waarin de geldontwaarding onafgebroken beperkt bleef tot minder dan 1 procent. De stijging komt voor een groot deel door het herstel van de olieprijs, die begin vorig jaar het dieptepunt bereikte van de lange daling die in de zomer van 2014 werd ingezet. ECB-president Mario Draghi heeft eerder al aangegeven dat de huidige stijging van de inflatie niet direct voor een beleidswijziging van de centrale bank zal zorgen.

Gemalto

De AEX-index werd aangevoerd door digitaal beveiliger Gemalto, met een winst van 1 procent. Ahold Delhaize sloot de rij met een verlies van 1,3 procent. Het supermarktbedrijf was woensdag nog een opvallende stijger na de publicatie van zijn jaarcijfers.

Randstad leverde ook ruim 1 procent in, nadat zijn Zwitserse concurrent Adecco de boeken van 2016 had geopend. 's Werelds grootste uitzender zag de omzet vorig jaar groeien en werd daarbij vooral geholpen door betere resultaten in Frankrijk, Italië en Duitsland. Beleggers zetten het aandeel Adecco in Zürich desondanks ruim 3 procent in de min.

Heineken

Heineken verloor 0,7 procent. Daarmee presteerde de brouwer in lijn met branchegenoot Anheuser-Busch InBev, die in Brussel 2,3 procent inleverde nadat het zijn jaarcijfers had bekendgemaakt. De Heineken-concurrent kampte met een moeilijk jaar waarbij vooral de verkopen in Brazilië terugliepen.

Bij de kleinere fondsen stond Kas Bank in de belangstelling. De effectendienstverlener zag zijn winst vorig jaar dalen ten opzichte van een jaar eerder. Wel liet de tweede jaarhelft een duidelijke verbetering zien, onder meer door kostenbesparingen. Beleggers zetten het aandeel Kas Bank bijna 8 procent hoger.

De prijs van een vat Amerikaanse olie stond 0,8 procent lager op 53,39 dollar. Brent werd ook 0,8 procent goedkoper, bij 55,93 dollar per vat. De euro werd voor 1,0530 dollar verhandeld, tegen 1,0565 dollar bij het slot van de Europese beurzen op woensdag.

