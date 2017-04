'Veel macrocijfers op aandelenbeurzen'

AMSTERDAM (AFN) - Beleggers krijgen deze beursweek een behoorlijke hoeveelheid macro-economische cijfers voorgeschoteld, met als hoogtepunt het belangrijke Amerikaanse banenrapport op vrijdag. Qua bedrijfsnieuws staan er geen grote publicaties gepland. Er wordt op de aandelenmarkten vooral uitgekeken naar het begin van het kwartaalcijferseizoen later deze maand.

Maandag worden gegevens gemeld over de industriƫle bedrijvigheid in verschillende Europese landen, de eurozone en de Verenigde Staten. Ook komen die dag cijfers naar buiten over de werkloosheid in het eurogebied. Op dinsdag is het de beurt aan de detailhandelsverkopen in de eurolanden, plus informatie over onder meer de Amerikaanse fabrieksorders.

Woensdag zal worden gemeld hoe het met de dienstensector is gesteld in Europa en de VS. Loonstrookverwerker ADP geeft inzage in de banengroei in het Amerikaanse bedrijfsleven. Die dag komen ook de notulen van de beleidsvergadering van de Federal Reserve in maart, toen de rente werd verhoogd. Mogelijk kunnen die aantekeningen iets duidelijk maken over het toekomstige rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank.

Inflatiecijfers

Op de agenda van donderdag staan onder andere inflatiecijfers uit Nederland en de Duitse fabrieksorders. Verder geeft president Mario Draghi van de Europese Centrale Bank (ECB) een toespraak in Frankfurt. Ook worden de notulen van de beleidsvergadering van de ECB van maart gepubliceerd, toen de ECB geen veranderingen in het monetaire beleid aanbracht.

Op de laatste dag van de beursweek zullen gegevens komen over de Nederlandse industrie en de Duitse handel en industrie. Voor het officiƫle banenrapport van de Amerikaanse overheid wordt door economen op een groei van de werkgelegenheid in maart gerekend op 175.000 banen, tegen 235.000 in februari.

Op het Damrak staat er deze week wat betreft bedrijfsnieuws weinig spectaculairs op de rol, net als elders in Europa en op Wall Street.

De Amsterdamse AEX-index sloot vrijdag op de laatste handelsdag van het eerste kwartaal licht hoger op 516,54 punten. In de eerste drie maanden van dit jaar ging de hoofdindex op Beursplein 5 met bijna 7 procent omhoog, vooral geholpen door optimisme over de economie.

