Mijnbouwer Rio Tinto boekt hogere resultaten

LONDEN (AFN) - Mijnbouwconcern Rio Tinto heeft in de eerste helft van dit jaar fors hogere resultaten in de boeken gezet, geholpen door de aantrekkende grondstofprijzen en kostenbesparingen. Dat blijkt uit cijfers die het bedrijf woensdag naar buiten bracht.

De nettowinst liet bijna een verdubbeling zien in vergelijking met een jaar eerder, tot 3,3 miljard dollar. De omzet klom met 3,8 miljard dollar naar 19,3 miljard dollar. Rio Tinto meldde dat het kostenbesparingsdoel van 2 miljard dollar een halfjaar eerder werd bereikt dan was voorzien. Het bedrijf sneed flink in de kosten en uitgaven om de moeilijke marktomstandigheden in de grondstoffensector het hoofd te bieden.

Verder gaf Rio Tinto aan dat een interimdividend wordt uitgekeerd van 2 miljard dollar en dat het aandeleninkoopprogramma voor dit jaar met 1 miljard dollar wordt verhoogd.

