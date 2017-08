Europese beurzen doen stapje terug

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen deden woensdag een stapje terug. Op het Damrak stonden ING en maaltijdbezorger Takeaway onder druk na publicatie van resultaten. Daarnaast kampten oliegerelateerde bedrijven nog met de flinke daling van de olieprijzen een dag eerder.

De AEX-index op Beursplein 5 koerste rond het middaguur 0,2 procent in min op 526,67 punten. De MidKap was een positieve uitschieter en steeg 0,6 procent tot 805,99 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen verloren 0,2 tot 0,4 procent.

Staalproducent ArcelorMittal stond onderaan de AEX met een min van 2 procent. ING Groep volgde met een verlies van 1,3 procent. De bank boekte in het tweede kwartaal meer winst en zag zijn klantenbestand behoorlijk aandikken, maar beleggers hadden op meer gehoopt.

ASML

Chipmachinemaker ASML profiteerde van de positieve stemming rondom iPhone-maker Apple, dat met sterke resultaten kwam, en dikte 0,8 procent aan. In de MidKap behoorden chiptoeleveranciers Besi en ASMI tot de kopgroep met plussen van rond 1 procent.

Vastgoedinvesteerder Vastned was de sterkste stijger in de MidKap met een winst van meer dan 2 procent, na een goed ontvangen halfjaarbericht. Roestvrijstaalbedrijf Aperam stond onderaan met een min van 0,9 procent.

Takeaway

Bij de kleinere bedrijven raakte Takeaway ruim 5 procent aan beurswaarde kwijt. De maaltijdbezorger zag het kwartaalverlies fors oplopen. Ook het aangepaste bedrijfsresultaat viel flink lager uit dan verwacht.

In Parijs werd de stemming gedrukt door een koersverlies van 4,5 procent van Société Générale. De Franse bank zag de winst in het tweede kwartaal flink dalen. De Duitse concurrent Commerzbank daalde 1,7 procent in Frankfurt, na zwakke kwartaalcijfers.

Lufthansa

De resultaten van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa vielen wel in de smaak bij beleggers en werden beloond met een koerswinst van 2,8 procent. Concurrent Air France-KLM liftte mee en werd in Amsterdam 1,7 procent hoger gezet.

Hugo Boss deed ook goede zaken en steeg meer dan 6 procent. Het Duitse modehuis wist de winst in het afgelopen kwartaal te vervijfvoudigen, vooral door een sterke vraag in Azië.

De euro was 1,1847 dollar waard, tegen 1,1798 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 49,08 dollar. Brentolie was een fractie goedkoper op 51,75 dollar per vat.

