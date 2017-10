Bouw Tesla Model 3 nog niet op stoom

PALO ALTO (AFN/BLOOMBERG) - Tesla heeft in het afgelopen kwartaal pas 260 auto's van het Model 3 gebouwd. De productie van het nieuwe type liep tegen wat tegenslagen aan en pakte daardoor lager uit dan gedacht, zo liet het bedrijf maandag nabeurs weten.

Het derde kwartaal was het eerste waarin cijfers van Model 3 zijn meegenomen. Dat is de nieuwe auto die door Tesla in juli is geïntroduceerd als de elektrische auto voor de massa. Vooralsnog steekt de levering nog schril af bij de andere, duurdere modellen. In totaal leverde het bedrijf 25.336 auto's, ongeveer even veel als in de voorgaande periode.

Tesla verwacht dat de productie in de tweede helft van het jaar wél op stoom zal komen. De in juli uitgesproken verwachtingen zouden zelfs overtroffen kunnen worden. Topman Elon Musk zei toen dat er in december naar verwachting 20.000 Tesla's van het type Model 3 van de band zouden rollen.

Deel dit artikel via: