Stevige inspanningen LSE voor beurzenfusie

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Beursuitbater London Stock Exchange (LSE) blijft achter de schermen ,,hard doorwerken" om de voorgenomen fusie met Deutsche Börse rond te krijgen. Dat meldde het Britse beursbedrijf vrijdag bij de publicatie van de jaarcijfers. Het is daarbij afhankelijk van de goedkeuring door de Europese Commissie.

De beursuitbater is in afwachting van de bevindingen van de commissie op de deal die nu op tafel ligt. Eerder waarschuwde LSE dat mogelijk geen groen licht wordt verkregen voor de transactie omdat het Britse bedrijf weigert een elektronisch handelsplatform in Italië te verkopen zoals de Europese Commissie had geëist. Voor 3 april moet er nu duidelijkheid zijn vanuit Brussel.

LSE zag zijn inkomsten afgelopen jaar met 17 procent stijgen tot 1,7 miljard pond. Het bedrijf verhoogde het voorgestelde dividend met 20 procent, waarmee het alvast een voorschot nam op het mogelijk afketsen van de deal.

