AMSTERDAM (AFN) - AkzoNobel ziet nog altijd geen reden om in gesprek te gaan met zijn Amerikaanse concurrent PPG Industries, dat al tweemaal tevergeefs een bod deed op het Nederlandse verf- en chemieconcern. Dat stelt bestuursvoorzitter Ton Büchner in een video die Akzo maandag heeft verspreid.

Daarin benadrukt Büchner dat de twee biedingen van PPG nauwkeurig zijn bekeken. Volgens hem is de prijs die PPG biedt echter te laag, terwijl veel andere zorgen evenmin werden weggenomen door het nieuwe bod. ,,We zien dus geen nut in een gesprek met PPG. We gaan ze niet adviseren hoe ze een bod moeten doen, wij hebben nergens om gevraagd'', aldus de topman.

Büchner wees ook op de grote bezwaren die toezichthouders volgens hem zullen hebben als AkzoNobel en PPG samengaan. ,,We zijn allebei leiders in vele sectoren en in veel regio's. We komen elkaar dagelijks overal tegen. Dat leidt tot significante bezwaren van mededingingsautoriteiten.''

Akzo hoopt beleggers op 19 april te overtuigen van zijn eigen plannen om meer waarde te creëren. Daarvoor wordt onderdeel Specialty Chemicals afgescheiden van de rest van het bedrijf.

Deel dit artikel via: