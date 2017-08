'NIBC bereidt beursgang voor'

AMSTERDAM (AFN) - De Amerikaanse investeringsmaatschappij JC Flowers gaat de Haagse bank NIBC afstoten. Het is de bedoeling de bank in Amsterdam naar de beurs te brengen, of als dat niet lukt te verkopen aan een andere bank of investeerder.

Dat zeggen meerdere bronnen tegen het Financieele Dagblad. De huidige eigenaar is in gesprek met zakenbanken die NIBC moeten helpen met de voorbereidingen van de beursintroductie of verkoop. Een beursgang zal op z'n vroegst in 2018 plaatsvinden, aldus de ingewijden, en de voorbereidingen zouden zich nog in een vroeg stadium bevinden.

Het middelgrote NIBC verdient zijn geld behalve met hypotheken voornamelijk met leningen aan mkb-bedrijven in Nederland, Duitsland en Engeland. JC Flowers wilde meer dan tien jaar geleden ook al afscheid nemen van NIBC via een beursgang, maar de kredietcrisis zette een streep door die plannen.

