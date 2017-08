BinckBank koos wielersport om brede doelgroep

AMSTERDAM (AFN) - BinckBank is als sponsor in de wielersport gestapt vanwege het laagdrempelige karakter van de sport. Het bedrijf biedt steeds meer diensten aan en heeft dus een bredere doelgroep, verklaart topman Vincent Germyns in De Telegraaf. ,,Wij willen graag een laagdrempelige bank zijn, daardoor zochten we een toegankelijke sport.''

Germyns benoemt ook de naamsverbondenheid in de wielersport. De ronde door Nederland en Belgiƫ die zijn bedrijf sponsort heette voorheen Eneco Tour en gaat nu als BinckBank Tour door het leven. Die naamsverbondenheid geldt ook voor ploegen, weet hij. ,,In de volkstaal heeft iemand van QuickStep of van Lotto gewonnen, terwijl je in het voetbal nooit zegt dat Ziggo of Philips de winnaar is.''

Bang voor negatieve publiciteit vanwege dopingperikelen is Germyns niet. ,,Het imago van het wielrennen is in de afgelopen jaren zeker verbeterd. De sport lijkt veel cleaner en in de wedstrijden zit meer competitie dan vroeger.'' Wel heeft het dopingverleden BinckBank ertoe gezet eerder een koers dan een ploeg te gaan sponsoren.

