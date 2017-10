Catalaanse staking treft Unilever

BARCELONA (AFN/BLOOMBERG) - Een Unilever-fabriek in Catalonië is getroffen door een staking. Werknemers protesteren met die werkonderbreking voor onafhankelijkheid van de Spaanse regio. Pro-onafhankelijkheidsgroepen en kleinere vakbonden hadden opgeroepen tot een algemene staking.

De twee grootste Spaanse vakbonden ondersteunden de oproep voor een regionale staking niet. Wel steunden zij demonstraties tegen het harde politie-optreden tijdens het verboden onafhankelijkheidsreferendum van afgelopen zondag. Volgens de grote bonden zijn werknemers vrij om per bedrijf te kiezen aan de staking mee te doen.

Unilever is niet het enige bedrijf dat last had van de staking. Ook van treinenmaker Alstom en farmaceut Almirall lag een fabriek plat. Bij een andere farmaceut, Grifols, was sprake van een gedeeltelijke staking.

