Talpa koopt klein plukje TMG

LAREN (AFN) - Talpa heeft op de beurs bijna 388.000 certificaten van aandelen Telegraaf Media Groep (TMG) gekocht. Het belang van de investeringsmaatschappij van John de Mol in het mediabedrijf is daarmee gegroeid tot 21,43 procent.

Dat bleek zaterdag. Talpa kocht de certificaten van aandelen tegen een volumegewogen gemiddelde prijs van 6,298 euro. De hoogste prijs betaalt per certificaat, in een transactie op 3 maart, was 6,35 euro.

Talpa verhoogde onlangs zijn bod op TMG tot 6,35 euro per aandeel. Het Vlaamse Mediahuis en VP Expoitatie, de investeringsmaatschappij van grootaandeelhouder de familie Van Puijenbroek, bieden 5,90 euro per aandeel.

De combinatie heeft wel al een flinke meerderheid, bijna 60 procent van de aandelen, in bezit en is exclusief in gesprek met de commissarissen van TMG. Mediahuis en VP Exploitatie hebben het bod van Talpa al kansloos genoemd, omdat het bedrijf van De Mol geen meerderheid kan halen. ,,Een bod van Mediahuis en VP Exploitatie is het enige bod met zekerheid op succesvolle afronding'', zo stelde de combinatie onlangs.

Deel dit artikel via: