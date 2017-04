Galapagos geeft saaie beursdag wat kleur

AMSTERDAM (AFN) - Op de beurs in Amsterdam viel dinsdag weinig te beleven. Het enige grote fonds dat de fantasie van beleggers enigszins wist te prikkelen, was Galapagos. Het biotechnologiebedrijf kondigde onderzoeken aan naar mogelijke nieuwe toepassingen voor zijn belangrijkste medicijn.

De toonaangevende AEX-index eindigde 0,1 procent in de plus op 514,05 punten. De MidKap zakte 0,2 procent tot 741,79 punten. Ook elders in Europa verliep de handel rustig. De belangrijkste beursgraadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen sloten 0,2 tot 0,5 procent hoger.

Galapagos gaat onderzoeken of zijn ontstekingsremmer filgotinib, die al langer getest wordt als behandelmethode voor reuma en de ziekte van Crohn, ook verlichting kan bieden aan patiënten met drie andere aandoeningen. Het aandeel won 1,9 procent en was daarmee de sterkste stijger in de AEX.

TMG

Ook staalconcern ArcelorMittal was bovenin de AEX te vinden met een winst van 1,1 procent. Onderaan bij de Amsterdamse hoofdfondsen stond supermarktgroep Ahold Delhaize met een min van 1,7 procent. Verzekeraar NN Group (Nationale-Nederlanden) leverde 1,1 procent in.

John de Mol lijkt de overnamestrijd rond TMG met het Belgische Mediahuis nog niet te hebben opgegeven. Zijn bedrijf Talpa heeft het belang in het mediaconcern rond dagblad De Telegraaf opnieuw vergroot. De afgelopen week had De Mol geen aandelen TMG meer bijgekocht. TMG steeg bij de kleinere fondsen 0,1 procent.

Euro

Op Beursplein 5 werd ook een nieuwkomer verwelkomd. Het van oorsprong Russische telecombedrijf VEON heeft er sinds dinsdag een notering, naast zijn bestaande plek aan de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq. Het voormalige Vimpelcom zag de koers gedurende de eerste handelsdag in Amsterdam met 2,8 procent oplopen.

De euro was 1,0660 dollar waard, tegen 1,0650 dollar aan het einde van de Europese beurshandel op maandag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,5 procent tot 50,98 dollar. Brentolie werd 1,8 procent duurder bij een prijs van 54,05 dollar per vat.

