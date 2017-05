Forse winstgroei voor Siemens

MÜNCHEN (AFN/BLOOMBERG) - Siemens heeft in het eerste kwartaal van het jaar fors meer winst geboekt op een hogere omzet. Het Duitse industriële conglomeraat wist in vrijwel alle divisies te profiteren van de aantrekkende vraag naar zijn producten. Ondanks de stevige plus, hield Siemens wel vast aan de eerder afgegeven verwachtingen voor het boekjaar, onder meer omdat een omvangrijk olie- en gascontract in Egypte niet werd verlengd.

De operationele winst van Siemens steeg in de eerste maanden van het jaar met 18 procent tot 2,5 miljard euro. De omzet viel daarbij 6 procent hoger uit op 20,2 miljard euro. Daarmee waren de opbrengsten ook hoger dan waar kenners gemiddeld rekening mee hielden.

De sterkste groei bij Siemens werd gemeten bij de divisie hernieuwbare energie, waartoe ook windmolens behoren. De energie- en gasdivisie had het daarentegen een stuk moeilijker.

