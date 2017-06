'Softbank zet verder stappen met techfonds'

TOKIO (AFN/BLOOMBERG) - De Japanse technologiereus Softbank lijkt met succes miljarden voor zijn technologiefonds los te weken bij investeerders in Canada en het Midden-Oosten. Volgens bronnen zouden pensioenfondsen in Canada en vermogensbeheerders in Koeweit en Qatar goed zijn voor nog weer 7 miljard dollar.

Softbank liet vorig jaar weten dat het bij investeerders wereldwijd in totaal zo'n 100 miljard dollar wil ophalen voor investeringen in de ontwikkeling van nieuwe technologieƫn. Eerder al kondigden de Amerikaanse technologieconcerns Apple en Qualcomm en het staatsinvesteringsfonds van Saudi-Arabiƫ hun deelname aan. Ook de Arabische investeerder Mubadala zou tot wel 15 miljard dollar in het fonds willen steken.

Zelf steekt Softbank rond de 25 miljard dollar in het fonds. De Japanners zijn eigenaar van het Amerikaanse telefoniebedrijf Sprint. Het bedrijf is van plan ongeveer de helft van het beschikbare kapitaal te investeren in de Verenigde Staten. Dat moet rond de 50.000 nieuwe banen opleveren.

