Groter marktaandeel voor supermarktketen Plus

DE BILT (AFN) - Plus heeft zijn marktaandeel in de eerste 25 weken van het jaar zien groeien. Ook de omzet nam toe, aldus de supermarktketen dinsdag.

Het marktaandeel steeg in de periode naar 6,33 procent, van 6,24 procent een jaar eerder. In de eerste 24 weken van het jaar stegen de opbrengsten met bijna 5 procent tot 1,2 miljard euro. Topman Jan Brouwer sprak dan ook van ,,een succesvol halfjaar met goede omzetresultaten''.

Brouwer wees ook op de investeringen die Plus deed. Zo is de onderneming druk aan de slag met de nieuwe formule. Later dit jaar wordt de vijfde pilotwinkel geopend en eind 2017 wordt 'Briljant 2.0' geëvalueerd. ,,De eerste resultaten van de pilotwinkels zijn boven verwachting'', aldus Plus. Verder is bezorgdienst Plus Express nu beschikbaar bij 176 winkels.

De voorbereidingen voor het nieuwe distributiecentrum in Tiel zijn inmiddels in volle gang. Naar verwachting begint de bouw begin volgend jaar, waarna het centrum in 2020 operationeel moet zijn.

