Aalberts koploper in lagere AEX

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs stond vrijdag licht in het rood. Ook de andere belangrijke Europese beursgraadmeters bleven dicht bij huis na de weinig inspirerende handelssessie op Wall Street. Beleggers waren verder vooral in afwachting van het belangrijke Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag verschijnt.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent lager op 524,50 punten. De MidKap bleef vlak op 798,16 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren 0,1 tot 0,2 procent.

Industrieel toeleverancier Aalberts ging aan kop in de AEX met een plus van bijna 3 procent na een adviesverhoging door ING. Grootste daler was oliedienstverlener SBM Offshore met een min van 1,6 procent.

In de MidKap stond Fugro onderaan met een verlies van 1,6 procent. De bodemonderzoeker zag donderdag al ruim 10 procent aan beurswaarde verdampen na teleurstellende resultaten. Chemicali├źndistributeur IMCD, die een overname bekendmaakte, stond bovenaan met een winst van 2,6 procent. WDP klom ook 2,6 procent. Het logistieke vastgoedfonds schroefde in zijn halfjaarbericht de verwachting voor heel het jaar op.

Bij de kleinere bedrijven won Fagron ruim 5 procent. De toeleverancier van apotheken boekte in de eerste helft van 2017 meer winst op een hogere omzet. Het bedrijf profiteerde van groei bij zijn activiteiten in Europa en in Noord- en Zuid-Amerika. Ook wist Fagron de kosten onder controle te houden.

In Londen klom Royal Bank of Scotland (RBS) meer dan 4 procent. De Britse bank, die nog altijd voor de meerderheid in handen is van de overheid, boekte meer winst dan verwacht in de eerste jaarhelft. RBS liet ook weten de Europese handelsactiviteiten te verhuizen naar Amsterdam na de brexit.

Het Britse uitgeefconcern Pearson steeg 0,8 procent na publicatie van de resultaten. In Z├╝rich werd de stemming gedrukt door tegenvallende cijfers van Swiss Re. De Zwitserse herverzekeraar zakte ruim 3 procent.

De euro noteerde vrijwel onveranderd op 1,1879 dollar. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,2 procent tot 48,92 dollar. Brentolie werd ook 0,2 procent goedkoper op 51,92 dollar per vat.

