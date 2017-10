Lagere opening op Wall Street

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn woensdag vlak tot licht lager aan de dag begonnen. Net als in Europa nemen beleggers in New York wat gas terug, na de beursrecords van de afgelopen dagen. Wall Street verwerkt onder meer het banenrapport van loonstrookverwerker ADP. Dat rapport is een voorproefje voor het banenrapport van de overheid dat komende vrijdag verschijnt.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel nagenoeg onveranderd op 22.649 punten. De brede S&P 500 zakte een fractie naar 2534 punten en technologiebeurs Nasdaq speelde 0,1 procent kwijt, op 6527 punten.

ADP meldde dat de banengroei in het Amerikaanse bedrijfsleven vorige maand beduidend minder snel is gegroeid dan een maand eerder. In het banenrapport van vrijdag wordt ook de publieke sector meegenomen. De banengroei speelt een belangrijke rol in de overwegingen van de Federal Reserve bij het bepalen van het rentebeleid.

Mylan

Medicijnenmaker Mylan maakte in de eerste handelsminuten een fikse koersstijging, met een plus van dik 18 procent. De farmaceut kreeg groen licht van de Amerikaanse toezichthouder FDA voor zijn imitatieversie van een middel van Teva Pharmaceuticals tegen MS. Het aandeel Teva ging om die reden juist ruim 11 procent omlaag.

Ook Office Depot (min 14 procent) verloor meer dan een tiende aan beurswaarde. De winkelketen liet weten zijn winstverwachtingen naar beneden bij te stellen. Daarnaast telt het 1 miljard dollar neer voor CompuCom Systems.

Amazon begon de dag verder vlak. De webwinkelgigant kreeg een rekening van 300 miljoen euro van de Europese Commissie voor achterstallige belastingen.

