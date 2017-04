'Afwachtende houding op Wall Street'

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse beurzen gaan woensdag waarschijnlijk vrijwel onveranderd openen. Beleggers verwerken een cijfer over de banengroei in het Amerikaanse bedrijfsleven van loonstrookverwerker ADP. Verder wordt uitgekeken naar de notulen van de rentevergadering van de Federal Reserve en de ontmoeting tussen president Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping later deze week.

ADP maakte bekend dat de werkgelegenheid in het bedrijfsleven in de VS in maart met 263.000 banen is gegroeid. Economen hadden gemiddeld 185.000 nieuwe banen verwacht. Het cijfer van ADP loopt vooruit op het officiële banenrapport dat de Amerikaanse overheid vrijdag publiceert. Daarin worden ook de ontwikkelingen in de publieke sector meegenomen.

Onderzoeksbureaus Markit en ISM brengen kort na aanvang gegevens naar buiten over de groei van de Amerikaanse dienstensector. De Fed-notulen worden om 20.00 uur (Nederlandse tijd) gemeld. In maart verhoogde de Fed de rente. Mogelijk valt uit de aantekeningen iets op te maken over het toekomstige rentebeleid van de centrale bank.

PPG Industries

Aan het bedrijvenfront kan PPG Industries op belangstelling rekenen. PPG bevestigde zijn voornemen om een bod uit te brengen op AkzoNobel. De Amerikanen blijven geloven in de voordelen van een fusie met het Nederlandse verf- en chemieconcern, dat eerder twee voorstellen van PPG had verworpen.

Verder staat ook broodjesketen Panera Bread in de aandacht. Panera wordt voor 7,5 miljard dollar overgenomen door investeerder JAB Holding. De overname wordt in contanten afgehandeld. Panera heeft ruim 2000 broodjeszaken in Noord-Amerika.

Walgreens

Drogisterijketen Walgreens Boots Alliance meldde kwartaalcijfers. De winst is conform de verwachtingen van analisten, maar de omzet stelde teleur. Walgreens is bezig met een overname van branchegenoot Rite Aid. Ook zadenproducent Monsanto, die wordt overgenomen door Bayer, opende de boeken over het afgelopen kwartaal.

De beurzen in New York sloten dinsdag na een vrij rustige handelsdag licht hoger. De Dow-Jonesindex klom 0,2 procent tot 20.689,24 punten. De bredere S&P 500 won 0,1 procent op 2360,16 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq steeg ook 0,1 procent en kwam op 5898,61 punten.

