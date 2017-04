Groei dienstensector VS zwakt af

NEW YORK (AFN) - De activiteit in de dienstensector van de Verenigde Staten is vorige maand in een trager tempo dan in februari gegroeid. Dat blijkt uit cijfers die onderzoeksbureaus ISM en Markit woensdag hebben gepubliceerd.

De inkoopmanagersindex van ISM voor dienstensector in de VS zakte in maart van 57,6 naar 55,2. Daarmee was de verzwakking sterker dan verwacht. Economen voorspelden in doorsnee een stand van 57 voor de graadmeter, die bij een uitslag hoger dan 50 wijst op groei.

De vergelijkbare index van Markit ging vorige maand van 53,8 naar 52,8. Dat is de laagste stand van het afgelopen halfjaar.

