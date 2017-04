Fed overweegt inkrimping opgezwollen balans

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De Federal Reserve (Fed) overweegt later dit jaar de omvang van zijn balans te gaan verkleinen. Dat blijkt uit de woensdag gepubliceerde notulen van de meest recente beleidsvergadering van het Amerikaanse stelsel van centrale banken.

Volgens de centrale bankiers lijkt het herstel van de Amerikaanse economie inmiddels stevig genoeg om na te denken over de manier waarop de enorme hoeveelheid leningen die de Fed de afgelopen jaren heeft opgekocht kunnen worden afgewikkeld. Door alle stimuleringsmaatregelen die sinds de financiële crisis werden genomen zwol de balans van de Fed op tot zo'n 4,5 biljoen dollar (circa 4200 miljard euro).

Momenteel worden aflopende leningen doorgerold of vervangen. Daar zou in de loop van 2017 langzaamaan verandering in kunnen worden gebracht, denkt een meerderheid van de Fed-bestuurders.

De Fed besloot bij de vergadering van medio maart om de rente in de VS met een kwart procentpunt te verhogen. Daarbij bleek al dat de Fed-bestuurders in doorsnee rekenen op nog twee renteverhogingen in de loop van dit jaar.

