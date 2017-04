NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met verlies gesloten. De aanvankelijk stevige winsten verdampten nadat uit de notulen van de meest recente vergadering van de Fed was gebleken dat de Amerikaanse centrale bank mogelijk dit jaar zijn stevig opgezwollen balans gaat verkleinen. Daarmee zou het stimuleringsbeleid van de Fed verder worden ingeperkt, na de twee renteverhogingen van de afgelopen maanden.

De Dow-Jonesindex van dertig hoofdfondsen zakte 0,2 procent naar 20.648,15 punten. De brede S&P 500 ging 0,3 procent omlaag naar 2352,95 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq leverde 0,6 procent in bij 5864,48 punten.

Uit de notulen van de Fed bleek ook dat diverse centrale bankiers vinden dat aandelenkoersen in de VS inmiddels ,,behoorlijk hoog'' zijn opgelopen ten opzichte van standaardwaarderingen. Dat zou volgens hen meer te maken hebben met de hoop op lagere belastingen voor bedrijven en een grotere bereidheid onder beleggers om risico te nemen, dan met groeiverwachtingen.

PPG Industries

Onder meer financiële fondsen moesten het ontgelden na de publicatie van de Fed-notulen. JPMorgan Chase en Goldman Sachs hoorden bij de grootste verliezers in de Dow, met minnen tot 1,3 procent. Verder gaven Bank of America en Morgan Stanley 1 à 2 procent prijs.

Verf- en chemieconcern PPG Industries won 0,2 procent. Het Amerikaanse bedrijf bevestigde het voornemen een bod uit te brengen op zijn Nederlandse concurrent AkzoNobel. Tot nu toe houdt Akzo de deur gesloten, maar PPG sluit een vijandig bod niet uit.

Broodjesketen Panera Bread maakte een koerssprong van 14 procent. Het bedrijf, met ruim tweeduizend vestigingen in Noord-Amerika, wordt voor 7,5 miljard dollar overgenomen door investeerder JAB Holding. Dat is het moederbedrijf van onder meer Douwe Egberts.

Olie

Zadenproducent Monsanto werd 0,5 procent meer waard. De zadenproducent, die wordt overgenomen door Bayer, presenteerde een winst over het afgelopen kwartaal die hoger was dan analisten hadden verwacht. Ook de zadenverkoop in de VS deed het goed.

De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,3 procent naar 50,86 dollar. De euro werd voor 1,0680 dollar verhandeld, tegen 1,0660 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.

Deel dit artikel via: