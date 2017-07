'Cerberus aast op belang Commerzbank'

FRANKFURT (AFN) - Investeerder Cerberus Capital Management overweegt een minderheidsbelang te nemen in Commerzbank. Dat meldt persbureau Bloomberg woensdag op basis van ingewijden.

Cerberus wil zijn investeringen in financiƫle instellingen vergroten. Het belang in Commerzbank zou op de beurs bijeen moeten worden gesprokkeld. Hoe groot het beoogde belang is, is nog niet besloten.

Woordvoerders van Cerberus en Commerzbank wilden niet reageren.

Deel dit artikel via: