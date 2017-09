AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs toonde dinsdag weer wat herstel na de verliesbeurt een dag eerder. Ook de andere Europese beursgraadmeters stonden in het groen. Beleggers bleven wel voorzichtig door de aanhoudende oorlogsdreiging rond Noord-Korea.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent hoger op 517,92 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 792,70 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs kregen er tot 0,4 procent bij.

Grootste stijger in de AEX was biotechnologiebedrijf Galapagos met een plus van 1,7 procent. Speciaalchemiebedrijf DSM won 0,5 procent na een adviesverhoging door Bernstein. Baggeraar Boskalis sloot de rij met een verlies van 0,4 procent.

Arcadis

Gemalto daalde 0,1 procent. De digitaal beveiliger verloor in de afgelopen twee handelsdagen meer dan 15 procent aan beurswaarde door de vrees voor een nieuwe winstwaarschuwing.

In de MidKap voerde Arcadis de stijgers aan met een winst van bijna 3 procent. Het advies- en ingenieursbureau overweegt afscheid te nemen van zijn architectuurtak CallisonRTKL. De opties voor het dochterbedrijf worden in kaart gebracht. Het bedrijf houdt zijn gehele strategie tegen het licht en praat de markt daar op 21 november over bij.

Brunel

Grootste daler bij de middelgrote fondsen was verlichtingsbedrijf Philips Lighting met een min van 1,3 procent. Bouwer BAM volgde met een verlies van ruim 1 procent na een adviesverlaging door Kepler Cheuvreux.

Bij de kleinere bedrijven klom Brunel 3,7 procent. De detacheerder neemt het Australische SES Labour Solutions over. Dat bedrijf is gespecialiseerd in het werven van personeel voor de mijnbouw, olie- en gassector en bouw in Australië.

Euro

In Londen maakte Aveva een koerssprong van bijna 24 procent. Het Franse industrieconcern Schneider Electric (plus 2,6 procent) heeft na twee mislukte pogingen eindelijk overeenstemming bereikt met het Britse softwarebedrijf over een overname. Schneider neemt een belang van 60 procent in Aveva, waarmee de Fransen de feitelijke controle krijgen bij het bedrijf.

De euro was 1,1884 dollar waard, tegen 1,1915 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent duurder op 47,56 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent minder op 52,24 dollar per vat.

Deel dit artikel via: