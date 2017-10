'Afwachtende opening AEX'

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse effectenbeurs lijkt donderdag vrijwel onveranderd te gaan openen. Ook de andere belangrijke Europese beursgraadmeters zullen zonder grote koersuitslagen beginnen. Beleggers houden hun blik gericht op de politieke crisis in Spanje en kijken uit naar het belangrijke Amerikaanse banencijfer, dat vrijdag wordt vrijgegeven.

Op het Damrak kondigde Fagron aan het Braziliaanse All Chemistry over te nemen. Dat bedrijf boekte vorig jaar een omzet van omgerekend circa 4,5 miljoen euro. Volgens topman Hans Stols praat de toeleverancier aan apotheken momenteel ook met andere overnamekandidaten in de regio's Europa en Noord- en Zuid-Amerika.

In Frankfurt liet Siemens weten vrijwel zijn gehele resterende belang in voormalige verlichtingsdivisie Osram Licht te verkopen aan institutionele beleggers. Het gaat om een deelneming van ruim 17 procent met een marktwaarde van dik 1,2 miljard euro.

De Europese beurzen deden woensdag overwegend een stap terug. De AEX-index in Amsterdam verloor 0,1 procent tot 541,65 punten en de MidKap daalde 0,5 procent tot 830,75 punten. De beurzen in Londen en Parijs zakten een fractie tot 0,1 procent. De hoofdindex in Madrid duikelde 3 procent door de politieke crisis rond Catalonië. Frankfurt steeg 0,5 procent.

Op Wall Street werd de recordopmars voortgezet. De Dow-Jonesindex klom 0,1 procent tot 22.661,64 punten. De brede S&P 500 won ook 0,1 procent en de technologiebeurs Nasdaq steeg een fractie.

De euro was 1,1751 dollar waard, tegen 1,1762 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,2 procent in prijs tot 49,87 dollar. Brentolie daalde 0,1 procent op 55,74 dollar per vat.

