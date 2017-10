'Minder fusies en overnames in wereld'

AMSTERDAM (AFN) - Het aantal fusies en overnames in het wereldwijde bedrijfsleven is in de eerste helft van dit jaar met bijna 7 procent gedaald tot 8553 transacties in vergelijking met een jaar eerder. Dat meldde advies- en accountantskantoor KPMG.

Wel steeg de totale waarde van internationale overname- en fusietransacties, naar ruim 1400 miljard euro, van 1235 miljard euro vorig jaar. Binnen de Europese Unie was een daling van het aantal transacties met 9,7 procent tot 3486 te zien. Voor Nederland zag KPMG een afname met 8,7 procent tot 284 deals.

Volgens KPMG krijgt protectionisme steeds meer invloed op de mondiale fusie- en overnamemarkt.

