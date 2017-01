AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen bleven vrijdag dicht bij de slotstanden van een dag eerder. In Amsterdam behoorde DSM tot de opvallende stijgers. Het speciaalchemiebedrijf profiteerde van een positief analistenrapport. Verder was het rustig. Ook het banenrapport uit de Verenigde Staten zorgde nauwelijks voor reuring.

De AEX stond kort na de openingsbel op Wall Street 0,2 procent lager op 485,83 punten. De MidKap steeg 0,1 procent naar 692,14 punten. De graadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs zakten tot 0,1 procent.

DSM stond met een winst van 3,2 procent bovenaan in de AEX, nadat analisten van Barclays hun vertrouwen in het aandeel hadden uitgesproken. De Britse bank verwacht dat DSM het komende jaar een flinke koerssprong zal laten zien. Industrieel concern Aalberts sloot de rij met een verlies met een verlies van 1,1 procent.

Galapagos

Verder waren biotechnologiebedrijven populair op het Damrak. Galapagos stond opnieuw in de bovenste regionen van de AEX, ditmaal met een plus van 1,7 procent waardoor de totale winst sinds de jaarwisseling uitkwam op bijna 10 procent. Bij de lokale fondsen werd Curetis 3,2 procent meer waard, na positieve uitspraken van analisten.

In Londen won easyJet 0,5 procent. De luchtvaartonderneming heeft afgelopen jaar net als veel branchegenoten geprofiteerd van een toenemende vraag naar vliegreizen. Wel lag de gemiddelde bezettingsgraad bij de prijsvechter vorig jaar een fractie lager dan in het voorgaande jaar. Branchegenoot Ryanair verloor in Dublin 1,2 procent.

Lonen

Verder bleek de werkgelegenheid in de Verenigde Staten in december aanzienlijk minder sterk te zijn gegroeid dan in de voorgaande maand. Daarbij stegen de lonen in het land vorige maand in het sterkste tempo sinds 2009. Het rapport speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve.

De euro was 1,0555 dollar waard, tegen 1,0605 dollar bij het slot van de Europese beurzen op donderdag. Begin deze week zakte de euro nog tot 1,0340 dollar, waarmee het laagste peil van de afgelopen veertien jaar werd bereikt.

De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,2 procent naar 53,65 dollar. Brent was met 56,62 dollar per vat 0,5 procent duurder dan een dag eerder.

Deel dit artikel via: