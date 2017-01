NSE voldoet niet aan informatieverzoek AFM

AMSTERDAM (AFN) - New Sources Energy heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een last onder dwangsom gekregen, omdat het bedrijf bepaalde informatie waar de toezichthouder om heeft gevraagd maar niet verstrekt. Volgens de AFM heeft NSE in berichtgeving aan het publiek onduidelijke informatie over activiteiten gegeven, waarmee mogelijk regels worden overtreden.

Iedere dag dat de beursgenoteerde onderneming niet aan de informatie-eis van de AFM voldoet, loopt de dwangsom op met 5000 euro tot een maximum van 50.000 euro. Sinds 29 december is NSE verplicht de dwangsom te betalen, zo meldde de AFM vrijdag.

