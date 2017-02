NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York staan maandag naar verwachting voor een vlakke opening. Beleggers op Wall Street hebben weinig richtinggevend nieuws voorhanden. In de Verenigde Staten is de grootste drukte wat betreft bedrijven die hun jaarresultaten presenteren inmiddels al geweest.

Hasbro is een van de weinige grote bedrijven die maandag een kijkje in de boeken bood. De speelgoedfabrikant heeft met zijn resultaten over het vierde kwartaal de verwachtingen van analisten kunnen overtreffen. In heel 2016 gingen de verkopen bovendien met dubbele cijfers omhoog. De onderneming uit Pawtucket profiteerde met name van een sterke vraag naar Disneypoppen.

Ook Tyson Foods weet de aandacht op zich gericht. De vleesverwerker kwam voorbeurs met een sterk kwartaalbericht, waarbij het bedrijf ook zijn financiële prognoses wist te verhogen. Voor de rundvlees- en varkensvleesverkopen van Tyson Foods lopen goed.

Techbedrijven

Verder zijn Apple, Microsoft, Alphabet en eBay in het nieuws. In totaal bijna honderd techbedrijven hebben zich maandag gevoegd in de rechtszaak over het inreisverbod van de Amerikaanse president Donald Trump voor burgers uit zeven islamitische landen. Dat verbod is afgelopen weekend overigens opgeschort, omdat een rechter en later een federaal hof oordeelden dat de maatregel niet door de beugel kon.

Juweliersketen Tiffany staat eveneens in de belangstelling. Daar is afgelopen weekeinde per direct de topman vertrokken. Zijn vertrek houdt volgens het bedrijf verband met de teleurstellende financiële resultaten die onderneming eerder naar buiten bracht. Tiffany is nog op zoek naar een definitieve opvolger.

De Dow-Jonesindex ging vrijdag nog 0,9 procent hoger het weekend in, op 20.071,46 punten. De brede S&P 500 steeg 0,7 procent tot 2297,41 punten. De technologiebeurs Nasdaq won 0,5 procent tot 5666,77 punten. Vooral financiële fondsen waren vrijdag in trek. Zij profiteerden van ingrepen van president Trump in de bankensector. Ook een positiever dan gedacht banenrapport zorgde voor optimisme onder beleggers.

Deel dit artikel via: