Lagere huurinkomsten Klépierre in Nederland

PARIJS (AFN) - Het Franse vastgoedfonds Klépierre, dat het Nederlandse Corio heeft overgenomen, heeft in 2016 de Nederlandse huurinkomsten zien dalen. Dat maakte Klépierre maandag bekend.

De vergelijkbare nettohuurinkomsten in Nederland namen met 5,3 procent af. Het bedrijf had op de Nederlandse markt te maken met faillissementen van enkele winkelketens. Klépierre beëindigde in november zijn notering in Amsterdam.

