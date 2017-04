Shell verkoopt belang gasveld Nieuw-Zeeland

WELLINGTON (AFN/BLOOMBERG) - Shell heeft een belang van 50 procent in een gasveld in Nieuw-Zeeland verkocht aan samenwerkingspartner Todd Energy. Dat werd gemeld door een lokale bestuurder van het bedrijf. Er werden geen financiële details gemeld over de transactie.

Het gaat om het Kapuni-veld op het Noordereiland van Nieuw-Zeeland. Als onderdeel van de transactie neemt Shell het belang van zijn partner van 50 procent in Shell Todd Oil Services over. Shell blijft kijken naar mogelijkheden voor de desinvestering van andere bezittingen in het land, samen met adviseur JPMorgan Chase.

