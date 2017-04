Financiële fondsen omlaag op Damrak

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen stonden donderdagochtend in het rood, in navolging van de verliezen op Wall Street een dag eerder. Financiële fondsen behoorden tot de grotere dalers op de beurs in Amsterdam. Verder wist was- en voedingsmiddelenconcern Unilever de schijnwerpers op zich gericht na de aankondiging uit de productie van margarine te stappen.

De Amsterdamse AEX-index noteerde richting het middaguur 0,5 procent lager op 512,55 punten. De MidKap zakte 0,4 procent tot 740,06 punten. De graadmeters in Parijs, Frankfurt en Londen verloren tot 0,6 procent.

In de hoofdindex tekenden ING, ABN AMRO, NN Group en Aegon verliezen op tot 1,5 procent. De financiële sector stond onder druk door een besluit van de Europese toezichthouder Eiopa, waardoor de rekenrente die verzekeraars moeten gebruiken bij het bepalen van hun toekomstige verplichtingen omlaag moet. Daardoor zien zij hun financiële positie verslechteren.

Unilever

Ook elders in Europa hadden de financials het moeilijk. Zo ging in Parijs verzekeraar Axa 0,9 procent omlaag terwijl in Frankfurt Commerzbank en Deutsche Bank tot 1,7 procent aan waarde verloren.

Unilever was vrijwel onveranderd. Naast het afstoten van zijn divisie 'spreads' kondigde de Brits-Nederlandse onderneming ook aan dit jaar te beginnen met het inkopen van 5 miljard euro aan eigen aandelen. Daarnaast moet de komende jaren het dividend met 12 procent omhoog.

WPP

In Londen had advertentie- en reclamebedrijf WPP (min 1,9 procent) behoorlijk last van de aankondiging van Unilever om flink te gaan snijden in het aantal advertenties. Unilever is de op een na grootste klant van WPP. De Franse branchegenoot Publicis ging in het kielzog 1,1 procent omlaag in Parijs.

Bij de kleinere fondsen op Beursplein 5 steeg de producent van specialistische metalen Advanced Metallurgical Group (AMG) 5,4 procent in waarde. Analisten van ING hebben de richtprijs voor het aandeel gezet op 31 euro. Dat is fors meer dan het koersdoel van 18,50 euro dat de marktvorsers eerder hanteerden.

De euro werd voor 1,0670 dollar verhandeld, tegen 1,0660 dollar bij het slot van de Europese aandelenbeurzen op woensdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie won 0,1 procent tot 51,18 dollar. Brent werd 0,2 duurder bij 54,45 dollar per vat.

Deel dit artikel via: